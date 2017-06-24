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Bakırköy patlama: 1 yaralı

Patlamanın doğalgaz kaçağı ya da tüpgazdan kaynaklandığı tahmin ediliyor

24 Haziran 2017 11:36

İstanbul Bakırköy'de Osmaniye Mahallesi Camii Sokak’ta bulunan bir tatlıcıda patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.Patlamanın yaşandığı dükkanın etrafındaki çok sayıda ev, iş yeri ve otomobilde hasar oluştu, vatandaşlar büyük panik yaşadı. . İtfaiye görevlileri ise tatlıcı dükkanının bulunduğu binadan bazı vatandaşları tahliye etti. Patlamanın doğalgaz kaçağı ya da tüpgazdan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Osmaniye Mahallesi Camii Sokak’ta bulunan bir iş yerinde saat 06.00 sıralarında tüpgazdan kaynakladığı düşünülen bir patlama meydana geldi.

Patlamada 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Patlamanın olduğu sokak ortalık savaş alanna döndü.

Patlama nedeniyle çevredeki çok sayıdaki ev ve işyeri zarar görürken, sokağın karşısında bulunan bir banka da zarar gördü. Olayda paniğe kapılan vatandaşlar ise sokağa döküldü.

Polis olayın meydana geldiği sokağı güvenlik şeridiyle kapattı.

İtfaiye ve İGDAŞ ekiplerinin incelemeleri sürüyor. 

Polis ekipleri, iş yerinin çevresinde güvenlik önlemi aldı. İtfaiye görevlileri ise tatlıcı dükkanının bulunduğu binadan bazı vatandaşları tahliye etti.

[Bakırköyü korkutan patlama sesi... 1 yaralı] Patlamanın etkisiyle çevredeki çok sayıda ev, iş yeri ve otomobilin camlarının kırıldığı görüldü.

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