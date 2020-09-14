Bakırköy’de vatandaşlardan belediyeye tepki: Bu işin peşini bırakmayacağız

İstanbul Bakırköy’de vatandaşlar, belediye meclisinin yeni bir yer göstermeden kaldırdığı semt pazarı için eylem yaptı.

Yurt Haber Ajansı’nın aktardığına göre Bakırköy Dayanışma Ağı, Zuhuratbaba Mahallesi’nde 52 yıldır kurulan pazarın ani bir kararla kaldırılmasını protesto etti.

Yeni yer gösterilmeden kaldırılan pazar için vatandaşlar dün Çamlık Parkı’nda toplanmak istedi ancak eyleme ilk olarak yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle izin verilmedi.

Yapılması planlanan etkinliği toplantı olarak değil, kısa bir açıklama şeklinde gerçekleştiren dayanışma ağı, “Bu işin peşini bırakmayacağız. Pazarımız kurulana kadar mücadelemiz devam edecek” dedi.

Parkta yapılan açıklamada vatandaşlar şu ifadeleri kullandı:

"Biz burada tenceremizi kaynatma derdindeyiz. Sosyal demokrat belediyenin çözümü yok etmek değil, rehabilite etmektir. Lütfen pazarın gerekliliğini anlayın ve aynı yerde sadece sebze ve meyve ihtiyacımızı karşılamak için yeniden kurun. Pazar alanıyla ilgili sıkıntıları düzenlemek, iyileştirmek ve denetlemek de yerel yönetimin işidir."