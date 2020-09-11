Bakırköy'de sahra hastanesi kurulacak

Bakırköy Kaymakamlığı otoparkına Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından sahra hastanesi kuruluyor.

Bakırköy Kaymakamlığı, Dünya Sağlık Örgütü ile sürdürülen akreditasyon çalışmaları kapsamında hizmet binası otoparkına sahra hastanesi kurulduğunu açıkladı.

Açıklamada "Akreditasyon işlemleri için kurulan hastane 25 Eylül 2020 tarihinde kaldırılacak olup, bu süre içerisinde herhangi bir tıbbi müdahale ve hasta kabulü yapılmayacaktır" denildi.

Sahra Hastanesi için otopark alanında yere çadırlar serilirken 2 adet TIR dorsesinin bekletildiği görüldü.