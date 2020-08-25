İstanbul, Zeytinburnu'nda bir metrobüs alev alev yandı

İstanbul, Zeytinburnu'nda İncirli durağında metrobüste yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alev alev yanan araca müdahalesi sonucunda alevler kontrol altına alındı.
Yangından çıkan dumanlar kilometrelerce uzaklıktan göründü.
Zeytinburnu'ndaki metrobüs yangını nedeniyle D-100 Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Araçlar yan yola yönlendirildi. Durma noktasına gelen trafik ve metrobüsün söndürme çalışmaları drone ile havadan görüntülenirken, yangının söndürülmesinin ardından trafik normale döndü.
Yanan araçtan son anda kaçan yolcular dehşeti yaşadı. Yolculardan biri o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde araçtan kaçan yolcular, büyük panik yaşıyor. Kaydı alan kişi telefonla konuştuğu yakınına "Araç alev alev yanıyor. Araçtan son anda kendimizi attık" dediği duyuldu.