Bakırköy Belediyesi'nde greve katılan 10 işçi işten atıldı

İşçilerin örgütlü olduğu Belediye-İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Doğan greve dahil olan işçilerin işbaşı yapıldığı günden bu yana mobbinge maruz kaldığını belirterek, "2 hafta önce Bakırköy Belediyesi bünyesinde şirket elemanı olarak çalışan 8 temizlik işçisi işten atılmıştı. Bugün de greve çıkan 10 arkadaşımızın işten atıldığını öğrendik. Zaten işbaşı yapıldığından beri baskılar devam ediyordu. 70 işçinin çalıştığı yer değiştirildi sonunda 10 arkadaşımızı işten attılar" dedi.

"Atılan işçilerin geri alınması için elimizden ne geliyorsa yapacağız"

Evrensel'in haberine göre işten atılan işçilerin işe iade edilmesi ve greve çıkan işçilerin üzerinde kurulan baskının kaldırılması için mücadele edeceklerini söyleyen Doğan, "Çarşamba günü 12.00'de Bakırköy Belediyesi önünde olacağız. Atılan işçilerin geri alınması için elimizden ne geliyorsa yapacağız" diye konuştu.

KHK ile kadroya geçen Bakırköy Belediyesi bünyesinde şirket elemanı olarak çalışan 8 işçi de dahil olmak üzere Bakırköy Belediyesi'nde toplamda 18 işçi işten çıkarıldı.