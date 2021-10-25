Bakırköy Belediyesi işçileri, "sıfır zam" teklifinin ardından greve çıktı

Belediye-İş sendikasında örgütlü Bakırköy Belediyesi işçileri, belediye yönetiminin "sıfır zam" teklifi vermesinin ardından greve başladı.

Sendikanın iyi niyetli tutumuna rağmen belediye yönetiminin yüzde sıfır zam önerdiğini söyleyen Belediye-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Bayram Özkan, "Bu teklifle belediye ben sizinle anlaşmak istemiyorum hatta elinizdeki ekmeğin yarsını istiyorum demektedir. Yani anlaşma yok ister greve çıkın isterse ben ne veriyorsam onu kabul edin diyorlar biz bunu kabul etmedik" ifadelerini kullandı.

Evrensel'den Eren Ergine ve Murat Uysal'ın haberine göre; belediye binası önünde yapılan basın açıklamasında konuşan Özkan,"Son 4 toplu sözleşmeyi mevcut belediye ile imzaladık, toplu sözleşme sürecinin bir an önce bitmesi için biz emekçiler elimizden geleni yaptık" dedi.

2020 yılından bu yana bir türlü uzlaşılamayan toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun işçilere yüzde sıfır zam teklif etmesi üzerine Türk-İş'e bağlı Belediye-İş sendikasında örgütlü işçiler greve çıktı.

"Bizim aldığımız ücret enflasyon karşısında ciddi erimiştir"

Belediye binası önünde konuşan Fen İşleri Müdürlüğü Baş Temsilcisi, “Biz toplu sözleşmemizi iki yıl yapamadık bunun üstüne bir de belediye başkanı yüzde sıfır zam teklif etti. 2020 yılından bugüne kadar toplu sözleşme masasına oturulsaydı süreç bu kadar uzamamış olacaktı. Ülkenin durumu belle her şeyin fiyatı artarken bize teklif edilen yüzde sıfır zamma karşı greve çıktık" dedi.

Bakırköy Belediyesi'nde yaşananların CHP söylemlerine ters olduğunu söyleyen baş temsilci, "Muhalif CHP, AKP'yi eleştiriyor. AKP'nin yaptığının yanlış olduğunu söylüyor ama bir taraftan da bize burada yüzde sıfır zam teklif ediyor. Burada bir çelişki başlıyor bu çelişkinin sonucu da böyle grev işte" diye konuştu.

Temizlik işçisi Ercan Gürünlü ise, "Enflasyonun geldiği nokta belli, bütün ürünlere yaklaşık yüzde 50 yüzde 70 arasında zam geldi. Bizim aldığımız ücret enflasyon karşısında ciddi erimiştir. Doların durumu ortada 10 liraya yaklaştı 3 sene önce ücretler 1000 doların üzerindeyken, bugün 500 dolarlara düşmüştür. Bizim tek istediğimiz bu farkın kapanması. Temel problemimiz budur, Belediye Başkanı buna direnmemelidir" dedi.