Bakırköy Başsavcılığı'ndan İsral saldırısına inceleme

T24 - Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Adagül, Gazze'ye insani yardım götürürken İsrail askerlerinin saldırısına uğrayan gemilerde bulunan yardım gönüllülerinin talepleri üzerine inceleme başlattıklarını bildirdi.





Başsavcı Adagül, Gazze'ye insani yardım götüren gemilerde bulunan insanların birçoğunun kendilerine müracaat ettiğini belirtti.





İşletilen mekanizmanın henüz ''soruşturma'' olarak adlandırılamayacağını söyleyen Adagül, şu aşamada gelen kişilerin taleplerini aldıklarını ifade etti.





Talepte bulunan insanları, durumlarının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na yönlendirdiklerini kaydeden Adagül, ''Şu anda müracaat edenlerin bazı iddiaları var. Tabii bunlar anında tespit edilmesi gereken olaylardır. Gelen insanların yaşamış oldukları olaya saygı anlamında, taleplerini ciddiye alarak hemen bir inceleme başlattık'' dedi.





Olayın hangi başsavcılığın görev alanında olduğunun dahi henüz netleşmediğini ve tartışıldığını hatırlatan Adagül, ''Şu anda Adli Tıp Kurumu'ndan gelen cevapları bekleyeceğiz. Ondan sonra bu arkadaşlarımızı çağıracağız. Şikayetlerini detaylı bir şekilde dinleyeceğiz. Bu tespitin ardından şikayetleri alıp durumu değerlendireceğiz'' şeklinde konuştu.