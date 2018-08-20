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Bakır kabloları çalarken yakalandılar

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da bir firmanın deposunda bulunan 5 bin lira değerindeki bakır kabloları çalmaya çalışan 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı

20 Ağustos 2018 16:44

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da bir firmanın deposunda bulunan 5 bin lira değerindeki bakır kabloları çalmaya çalışan 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden İhsan A.,  kendisini görüntüleyen basın mensuplarına \"Biraz Allah\'ın kitabın olsun çekme\" dedi.
Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Albayrak Caddesi\'ndeki sanayi sitesinde meydana geldi. Sanayi sitesinin güvenlik görevlileri, bir firmanın deposunun bahçesine 2 kişinin girip, bakır kablolara yöneldiğini fark edince polisi aradı. Depoya gelen polis ekipleri, şüphelilerden İhsan A.\'yı yakalayarak gözaltına aldı. Diğer şüpheli Rüstem D. ise saklandığı boruların içerisinde yakalandı. Şüphelilerden İhsan A., emniyete götürüldüğü sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, \"Biraz Allah\'ın kitabın olsun, çekme\" dedi.
Konya Numune Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği\'ne götürüldü. Şüphelilerden İhsan A.\'nın 4, Rüstem D.\'nin ise 7 farklı suçtan kaydı olduğu belirlendi. Şüphelilerin deponun bahçesindeki kabloları çözmeye çalışması ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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