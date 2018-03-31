Bakır kabloları çalarken yakalandılar

ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'da İ.K. ve E.Y., telefon hattına ait bakır kabloları çalarken suçüstü yakalandı. Şüpheliler, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler Çorum-İskilip Karayolu üzerinde ellerindeki kesici aletlerle telefon hattına ait bakır kabloları kestikten sonra araca yükleyip götürmeye çalışan iki kişiyi yakaladı. 450 metre uzunluğunda kabloyu çalan İ.K. ve E.Y. ifade için İl Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, tutuklanarak Çorum L Tipi Cezaevi’ne gönderildi.



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