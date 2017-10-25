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Bakir İzzetbegoviç, Nemrut Dağı'nı gezdi

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA)- BOSNA Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Bakir İzzetbegoviç, Adıyaman'ın Kahta İlçesi'nde bulunan Nemrut Dağı'nı gezdi

25 Ekim 2017 18:30

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA)- BOSNA Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Bakir İzzetbegoviç, Adıyaman\'ın Kahta İlçesi\'nde bulunan Nemrut Dağı\'nı gezdi.
Şanlıurfa’daki ziyaretinin ardından helikopterle Kahta\'ya gelen Bakir İzzetbegoviç\'e, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı ve Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin eşlik etti. Nemrut Dağı’nın 500 metrelik yürüme mesafesini çıkan İzzetbegoviç, doğu ve batı teraslarını dolaşıp devasa heykelleri inceledi. Havanın soğuk olması nedeniyle verilen askeri parkayı giyip heykellerle hatıra fotoğrafı çektiren İzzetbegoviç, Nemrut Dağı\'na ulaşımın güç olduğunu ancak heykellerin muhteşem olduğunu ifade ederek, \"Buraya zor çıktık, fakat gelmemize değdi. Ben mimarlık mezunuyum. Burayı çok merak ediyordum. Şanlıurfa’daki günümüzü uzattık. Nemrut’u görmek bir gün uzattık ki bu dünyanın 8\'nci harikasını görelim. Çok usta eller tarafından yapılmıştır. Muhteşem ve  olağanüstü bir yapıdır. Türkiye’nin bu bölgesine ilk kez geldim. Nemrut’ta gördüğümüz eserler sadece Türkiye’nin değil, tüm dünyanın mirasıdır. Bunlar çok önemlidir.\"

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