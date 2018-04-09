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Bakımsızlıktan ölen atlar için çiftlik sahibine 23 bin lira ceza

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) -KONYA'da, 10 atın aç kaldığı için öldüğü öne sürülen çiftliğin sahibine 23 bin 526 lira para cezası uygulandı

09 Nisan 2018 14:44

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) -KONYA\'da, 10 atın aç kaldığı için öldüğü öne sürülen çiftliğin sahibine 23 bin 526 lira para cezası uygulandı.
Merkez Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi yakınlarında, C.U.\'ya ait çiftlikteki atlar, iddiaya göre, aç bırakılmaları nedeniyle telef olmaya başladı. Durumu fark eden Konya Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği yetkilileri, Orman ve Su İşleri 8\'inci Bölge Müdürlüğü\'ne şikayette bulundu. Dernek Başkanı Ümit Sürmeli, olaya tepki göstererek, \"Kaderlerine terk edilen bu atların bedelini kim ödeyecek? Konya Valiliği bu vahşetle ilgili soruşturma yapacak mı? Sorumluları bulacak mı? Bu konuyla ilgili bakanlığı da göreve çağırıyoruz. Bu atlar açlıktan ölüyor. Yetkililer hemen harekete geçsin\'\' dedi. 
PARA CEZASI UYGULANDI 
İhbar üzerine harekete geçen Orman ve Su İşleri 8\'inci Bölge Müdürlüğü, yaptığı incelemede çiftlik sahibinC.U.\'nun Kazakistan\'da olduğunu, yaklaşık 10 atın telef olduğunu ve çoğu atın da bakımsız durumda bulunduğunu belirledi. Bölge Müdürlüğü tarafından aç kalan atlar için son 10 günde 12 ton yem bırakıldı. Çiftlik sahibi hakkında da, çiftlikteki eksiklikler, atların telef olması ve bakımsız bırakılması gibi çeşitli nedenlerle 23 bin 526 lira idari para cezası uygulandı. Atların bir kısmının sahiplendirildiği belirtilirken, kalan 65 atın da bakımının Orman ve Su İşleri 8\'inci Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

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