Bakımı sağlanamadığı için 7 bin 864 çocuk koruyucu ailelere verildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerine göre, ekonomik yoksunluk nedeniyle 6.3 milyon hane sosyal yardıma muhtaç. Ailesinin yanında bakımı sağlanamadığı için koruyucu aileye verilen çocuk sayısı ise 7 bin 864 oldu.

Sosyal ve Ekonomik Destek'ten (SED), 2016 yılında 137 bin 415 çocuk yararlanırken bu sayı 2019 yılında 198 bin 907’ye, 2020 yılında ise 220 bin 22’ye yükseldi. SED kapsamındaki çocuk sayısında 2016 yılına göre yaşanan artış yüzde 60 oldu. Bakanlık bu durumu” Ailesinin yanında bakımı sağlanamadığı için kurum bakımına alınma riski bulunan 2020 bin çocuğa SED kapsamında destek verildi” ifadesiyle açıkladı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları sağlanamayan ve evlat edindirilemeyen çocukların gönüllü aile ya da kişilerin yanında bakımlarının sağlandığı, “Koruyucu Aile” ye verilenlerin sayısında da artış yaşandı. 2016 yılında 839 çocuk koruyucu aile hizmetinden yararlandırılırken bu sayı 2020 yılında bin 327’ye yükseldi. Türkiye’deki koruyucu aile sayısının ise 2020 yılı itibarıyla bin 89 olduğu kaydedildi.

128 çocuk başka kente gönderildi

Türkiye’de, koruyucu aile hizmetinden yararlandırılan çocukların toplam sayısı ise 7 bin 869 ile ifade edildi. Bakanlığın verilerine göre, 2020 yılında 128 çocuk, bulunduğu kentten alınarak başka bir kente gönderilerek koruyucu aile yanına yerleştirildi.

511 bin 247 çocuk güvenlik birimlerine götürüldü

TÜİK, 2015 ve 2019 verilerini karşılaştırarak, güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların istatistiklerini paylaştı. İstatistiklere göre, güvenlik birimlerine getirilen 511 bin 247 çocuğun yüzde 46,1’i mağdur oldu, yüzde 32,9’u ise suça sürüklendi. Güvenlik birimlerine götürülen çocukların yüzde 24,7’sinin 11 yaş ve altında olduğu bildirildi. Çocukların yüzde 3,7’sine yaralama, yüzde 25,6’sına hırsızlık, yüzde 8,1’ine Pasaport Kanunu’na muhalefet, yüzde 6,9’una göçmen kaçakçılığı, yüzde 4,6’sına ise uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak suçları isnat edildi.