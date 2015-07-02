Bakımevindeki köpek bu hale geldi

Bartın Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'nde zayıf ve bitkin haldeki 16 sokak köpeği, Hayvan Koruma ve Kurtarma Derneği (HAYKUR) tarafından veteriner kliniğine götürüldü. Tedaviye alınan köpeklerin açlıktan bitkin düştüğü belirlendi.

Ayhan Acar’ın DHA’da yer alan haberine göre, İstanbul 'da faaliyet gösteren HAYKUR'un üyesi bir hayvansever, tatil için geldiğinde ziyaret ettiği bakımevindeki köpeklerden bazılarının bakımsız ve bitkin kaldığını gözlemledi. Hayvanseverin durumu bildirmesi üzerine HAYKUR Başkanı Gizem Arkan ve yardımcısı Derya Koç, Bartın'a geldi. Arkan ve Koç, bakımevinde zayıf ve bitkin düşen köpekleri tespit etti. 16 köpek, görevlilerin de yardımıyla araca konulup veteriner kliniğine götürüldü. Köpeklerden birisi kliniğin önünde bayıldı. Gizem Arkan, köpeğin durumunu görünce ağladı. Veteriner hekimin yaptığı kontrolde baygınlık geçiren köpek ve diğerlerinin açlıktan bitkin düştüğü belirlendi. Köpekler klinikte tedaviye alındı.

Arkan ve Koç, daha sonra Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Çetin ile görüşerek, bakımevinin yenilenmesi için söz aldı. Açıklama yapan Gizem Arkan, köpeklerin açlıktan bitkin düştüğünü söyledi. Arkan, "Bartın'da 2 hayvan derneği varmış. Bu dernekler burada çalışmıyorlar mı? Nasıl görmediler bu manzarayı? Yeterince görevi yapmıyorlar mı? Belediye ile görüştük. Dileklerimizi belirttik. Öncelikle barınağın boşalması gerekiyor. Bunların İstanbul'a naklini ayarlıyoruz. Belediye nakil desteği sağlayacak. Şu anda durumları kötü olan köpeklerin kliniklerde tedavileri yapılıyor. Sonra da nakil başlayacak. Ardından yeni barınak yapılacak" dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Çetin ise bitkin haldeki köpeklerin bakımevine yeni geldiğini ileri sürdü. Çetin, bakımevinde yaklaşık 150 köpeğin bakımını yaptıklarını belirterek, "Biz belediye olarak barınağa çok destek veriyoruz. Eleman giderleri dahil yıllık 300 bin lira giderimiz var. Ancak gelen hanımefendiler barınağın şartlarının daha iyi olabileceğini söylediler. Doğrudur. Kendileriyle burada toplantı yaptık. Bu konuda iyileştirme çalışmaları yapılacak" dedi.