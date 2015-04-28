Bakımevinde kelepçelenen otizmli çocuğun babası konuştu

Bursa İbn-i Sina Özel Bakım Merkezi’nde, elleri kelepçeli olduğu görülen 16 yaşındaki Sinan K. adlı otizm hastası çocuğun babası Murat K., “Kelepçeyi görünce tuhaf oldum. Benim çocuğuma şiddet uyguladılar mı, bilmiyorum. Ama eğer iddia edilenler doğruysa, benim çocuğumun kelepçeli hali bunların yanında çok hafif kalır” dedi.

Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre Murat K., oğlunun bu bakımevinde altı ay süreyle kaldığı belirterek, “Bana ellerini bağladıklarını söylemişlerdi. İple diye biliyordum. Biraz da mecburiyetten diye ses çıkarmadık” diye konuştu. Murat K., bir yıl önce oğlunun bir başka bakımevine nakledildiğini ve o andan sonra oğlunun bütün gerginliklerinin bittiğini belirterek, “Şimdi gayet iyi. Bu çocuklar ona nasıl yaklaşırsanız size öyle yaklaşıyor” diyor.

Bir fabrikada işçi olarak çalışan Murat K., 16 yaşındaki oğlu Sinan’ın 2014 yılında altı ay süreyle İbn-i Sina Özel Bakımevi’nde kaldığını ve bir yıl önce İnegöl’de kamuya ait bir kuruma gönderildiğini söyledi. Oğlu burada kaldığı sırada kendisine “Sakinleşsin diye ellerini bağlıyoruz” denildiğini anlatan Murat K., kelepçeli fotoğrafı görünce çok şaşırdığını ve üzüldüğünü söyledi. Baba Murak K., şunları söyledi: “Sinan, otistik engellidir. Ergenlik dönemiyle beraber gerginlikleri başladı. Haftada bir iki istem dışı gerginlikleri oluyordu. Bana, annesine, kardeşine yönelik... Biz hiçbir şey yapamıyorduk. Kapılara vuruyordu. Böyle gerginlikleri oluyordu. Bir seneye yakın bu devam etti. O arada annesi kanser oldu. Tedavi aşamasında saldırganlıkları devam edince mecbur kaldık, bakımevine verdik. Bu bakımevine yerleştirdik. Bana ellerini bağladıklarını söylemişlerdi. İple bağlıyorlar diye biliyordum. Biraz da mecburiyetten diye ses çıkarmadık. Kelepçeyi görünce biraz tuhaf oldum. Orada olduğum zamanlarda sık sık gittiğim için ellerini, ayaklarını ve yüzünü kontrol ediyordum. Ancak darp görmedim. Benim çocuğuma şiddet uyguladılar mı, bilmiyorum. Ama eğer iddia edilenler doğruysa, benim çocuğumun kelepçeli hali bunların yanında çok hafif kalır.”

Baba Murat K., oğlunun bakımevi değiştirmesinden sonra gerginliklerinin bittiğini belirterek, “İnegöl’de bir hafta içinde çocuğun gerginliği bitti desem, yeri var. Şimdi gayet iyi. Bu çocuklar ona nasıl yaklaşırsanız size öyle yaklaşıyor. İnegöl’deki devlet bir kurumu. Bunlar işi bilen, ehli vicdan insanlar. Orada çocuk düzeldi” diyor. Baba Murat K., savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında çocuklarla ilgili iddialar somutlaştığı takdirde yargıya başvuracağını belirtiyor. Bu arada, Sinan K.’nın annesinin 40 gün önce kanser hastalığı nedeniyle vefat ettiği öğrenildi.