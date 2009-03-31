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Dünya

Bakımevinde katliam

ABD'de bir bakımevine saldıran silahlı kişi, yaşları 78 ile 98 arasında değişen 7 kişiyi ve 1 hemşireyi öldürdü

31 Mart 2009 03:00

ABD’nin Kuzey Carolina eyaletindeki bir bakımevine saldıran silahlı bir kişi, yaşları 78 ile 98 arasında değişen 7 yaşlıyı ve 1 hemşireyi öldürdü.

Carthage şehrinde bulunan Pinelake Sağlık ve Rehabilitasyon merkezinde önceki gün yaşanan olayda, yaralanan üç yaşlının da tedavi altına alındığı bildirildi. Polisin yaptığı açıklamada, Robert Stewart (45) adlı kişinin saldırıyı daha önce bakımevinde çalışan eşinin kurumdan uzaklaştırılmasına kızdığı için gerçekleştirmiş olabileceği bildirildi. Saldırganın eski eşi olan ve olayla bağlantısı olduğu düşünülen Sue Griffin ise 2001’den bu yana Stewart’la görüşmediklerini, eski eşinin evli oldukları dönemde zaman zaman şiddete yöneldiğini kaydetti.
Polis tarafından bacağından vurulan ve tutuklanan saldırganın, olaydan önce akrabalarına kanser olduğunu ve uzun bir yolculuğa çıkmaya hazırlandığını söylediği de ifade edildi.

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