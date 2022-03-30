Bakımevinde darp iddiasının ardından önlemler soruldu, Bakan Yanık sessiz kaldı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş'ın, otizmli Sinan Gündoğdu'nun Pendik'te yaşadığı bakımevinde, bakımevi çalışanı tarafından darp edildiği iddiasına ilişkin soru önergesine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından yanıt verildi. Soru önergesine verilen yanıtta, adli soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi.

"Sorumlular hakkında soruşturma yürütülüyor mu?"

Bakanlık bünyesinde yer alan bakımevinde yaşandığı iddia edilen şiddete ilişkin verilen önergede, darp iddiasının ardından açılan davaya Bakanlığın müdahil olup olmadığı, sorumlular hakkında yürütülen bir soruşturma olup olmadığı soruldu ve bakımevlerinin rehabilitasyon koşullarına uygun hale getirilmesine ilişkin herhangi bir çalışma yapılıp yapılmadığının yanıtı talep edildi.

Önergenin süresi geçtikten sonra 22 Mart tarihinde Bakan Yanık tarafından verilen yanıtta, 2016-2019 yılları arasında uygulanan Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın da dahil olduğu Otizm Eylem Planı kapsamında yerine getirilen faaliyetler ile önemli kazanımlar elde edildiği savunuldu.

"Otizm Tarama ve Takip Programı" cevabı

"Toplumun dikkati otizm alanına çekilmiş, otizm konusunda bilgilendirme ve farkındalığın artırılması çalışmaları toplumun tüm kesimlerine yönelik yapılmıştır" ifadelerine yer verilen yanıtta, "18 aylıktan itibaren çocuklara uygulanabilecek "Otizm Tarama ve Takip Programı" geliştirilmiş ve otizmli çocuklar erken tanılanmaya başlanmıştır. Erken tanılanabilen otizmli çocukların erken eğitime erişmeleri sağlanmıştır. İhtisaslaşmış otizm yatılı ve gündüz merkezleri Bakanlığımız bünyesinde açılmaya ve yaygınlaştırılmaya başlanmıştır" denildi.

"Engelliler, merkezlerin sağlık birimi tarafından düzenli olarak takip edilmektedir"

Bakan Yanık, ilgili kurum ve STK'lerin önerileri doğrultusunda ikinci bir eylem planı hazırlığı yapıldığını belirterek, "Ülkemizde 104 resmi ve 294 özel olmak üzere toplam 398 bakım merkezinde hizmet alan tüm engelli bireylerin bakım ve rehabilitasyon ücretleri devletimiz tarafından karşılanmaktadır" derken, engelli bireylerin eşit yaşam koşullarına sahip olabilmesi adına gerekli tedbirlerin alındığını belirtti ve "Bakanlığımıza bağlı engelsiz yaşam bakım rehabilitasyon ve aile danışma merkezlerinin tamamında yatılı bakım hizmeti almakta olan engelliler, merkezlerin sağlık birimi tarafından düzenli olarak takip edilmektedir" ifadelerini kullandı.

"Adli soruşturma başlatıldı"

Darp edildiği iddia edilen Sinan Gündoğdu hakkındaki sorulara "Soru önergesinde bahsi geçen engellimiz Bakanlığımız hizmet modellerinden faydalanmaktadır. Kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındadır" yanıtını veren Bakan Yanık, "Soru önergesinde bahsi geçen iddialarla alakalı bir bakım personeli hakkında yapılan idari soruşturma sonucunda adli süreç başlatılmıştır" dedi.

İddiaları yalanlamayan Yanık, Bakanlık tarafından bakımevlerinde herhangi bir önlem alınıp alınmadığı sorularının ise yanıtsız bıraktı.