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Bakım yaparken düşen asansörde öldü

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, bir şirkette teknisyen olarak çalışan Uğur Akkuş (23), bakım yaptığı asansörün halatının kopmasıyla 7'nci kattan zemine düşerek yaşamını yitirdi

30 Mart 2018 21:09

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, bir şirkette teknisyen olarak çalışan Uğur Akkuş (23), bakım yaptığı asansörün halatının kopmasıyla 7\'nci kattan zemine düşerek yaşamını yitirdi.
Olay, öğleden sonra Karataş Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir şirkette asansör bakım teknisyeni olarak çalışan Uğur Akkuş, 7 katlı apartmanın asansör bakımını yapmaya gitti. Akkuş, bakım yapmak için asansöre binerek en üst kata çıktı. Burada kapattığı asansörün içine binerek bakım çalışması yapan Uğur Akkuş, halatı kopan asansör kabiniyle zemine düştü. Gürültüyü duyanların haber vermesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla parçalanan asansör kabininden çıkarılan Akkuş\'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Uğur Akkuş\'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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