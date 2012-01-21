'Bakım neden bir yıl boyunca sürsün?'

T24 - Boğaziçi Köprüsü'nün bakım için 1 yıl kapanacağı ve bu nedenle 3. köprü projesinin hızlanması gerektiği haberlerine uzmanlar tepkili.



Boğaziçi Köprüsü’nün 40’ıncı yılında büyük bir bakıma girecek olması nedeniyle 3. köprünün inşasının hızlandırılacağı yönündeki haberler tartışma yarattı. Çelik halatların değiştirileceği, depreme karşı güçlendirme çalışmalarının yapılacağı büyük bakım sırasında Boğaziçi Köprüsü yaklaşık 1 yıl boyunca tamamen kapatılacak. İstanbul trafiğinin bu durumdan olumsuz etkilenmemesi için Marmaray ve Üçüncü Köprü’nün inşasına hız verilecek.



Radikal'in haberine göre uzmanlar; Boğaziçi Köprüsü’nün bakıma ihtiyaç duyduğu konusunda hemfikir, fakat “Birinci köprünün bakıma alınmasıyla üçüncü köprünün yapılması arasında hiçbir bağlantı yok” diyorlar.

'3. köprünün yapılmasının bir gerekçesi olamaz'



Cemal Gökçe (İnşaat Mühedisleri Odası Genel Başkanı): Boğaziçi Köprüsü’nün bir yıl boyunca trafiğe kapatılacak olması 3. köprünün yapılmasının bir gerekçesi olamaz. Çünkü 3. köprünün İstanbul’un ulaştırmasına katiyen bir katkısı olmaz.



Köprüye bakım yapmak için bir yıl boyunca trafiğe tamamen kapatılması gerekmez. Neden bakım bir yıl boyunca sürsün? Bu bakım iki ayda da yapılabilir. Zaten köprünün bakımları periyodik olarak yapılıyor. Kopan halatlar olunca bunlar değiştiriliyor. Bu periyodik bakımlarla halatlar değiştirilebilir, deprem güvenliği sağlanabilir. Bakım yaz tatiline getirilebilir ve deniz ulaşımı hızlandırılarak trafiğe çözüm bulunabilir.

'3. köprüye bağlanması ilginç'



Mücella Yapıcı (Mimarlar Odası Afet Komitesi Sekreteri): Boğaziçi Köprüsü gibi kentsel kullanışların rutin bakımları sürekli yapılmalıdır. 1999 yılından sonra özellikle köprüler ve viyadükler güçlendirildi diye biliyoruz. Deprem riskine karşı köprülerde rutin bakımlar yapılıyor. Bakımlar bugüne kadar yapılmadıysa zaten vay halimize. Bakım konusunun 3. köprüye bağlanmasınıysa ilginç buluyorum.



İstanbul için üretilen bütün planlarda hiçbir şekilde 3. köprü düşünülmemiştir. İnsanların deprem kaygısından faydalanarak 3. köprüyü gündeme getirmek doğru değildir. Bu iki durumun birbiriyle alakası yoktur. Boğaziçi Köprüsü’nün bakıma ihtiyacı varsa bu derhal gerçekleştirilmelidir.

'3'üncü köprü 1'incinin yedeği değil'



Ahmet Vefik Alp (Mimar / Kentbilimci): Boğaziçi Köprüsü’nün büyük bakımı zaten gecikmiş bir süreçtir. Boğaziçi Köprüsü günlük 100 bin, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 150 bin araç geçişi için projelendirildi. Fakat günümüzde 550 ila 600 bin arasında araç taşıyorlar. Fakat ben 3. köprünün, 1. köprüyü yedeklemesi konusundaki görüşlere katılmıyorum.



Planlanmış olan 3. köprünün kent içi ulaşıma kayda değer bir katkısı olmayacaktır. Başka projeler üzerinde durularak 1. köprü yedeklenmeli ve büyük bakım başlatılmalıdır.



