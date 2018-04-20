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Bakım çalışması yapılan yolda kaza: 1 ölü

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, bakım çalışmaları nedeniyle daraltılan yolda yavaşlayan kamyona çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Metin Özkaya yaşamını yitirdi

20 Nisan 2018 17:16

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'de, bakım çalışmaları nedeniyle daraltılan yolda yavaşlayan kamyona çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Metin Özkaya yaşamını yitirdi. 
Kaza, sabah saatlerinde, TEM yolu Düzce mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Metin Özkaya yönetimindeki 34 FT 2685 plakalı hafif ticari araç, yol bakım çalışması nedeniyle daraltılan yolda yavaşlayan Şaban Eren\'in kullandığı 67 ZT 260 plakalı kamyona arkadan çarptı. Hafif ticari araçta sıkışan sürücü Özkaya, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Çevredekiler ve sağlık görevlileri tarafından araçtan çıkarılan Özkaya, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Metin Özkaya, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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