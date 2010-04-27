T24 LogoT24 Logo
Dünya

Bakiev toplu katliamla suçlanıyor

Kırgızistan’da iktidara el koyan geçici hükümet, devrik Devlet Başkanı Kurmanbek Bakiyev’i toplu katliamla suçladı.

27 Nisan 2010 03:00

T24 - Kırgızistan’da iktidara el koyan geçici hükümet, devrik Devlet Başkanı Kurmanbek Bakiyev’i toplu katliamla suçladı.

Bakiyev’in  7 Nisan’daki protestolar sırasında göstericilerin üzerine ateş açma emri verdiği iddia ediliyor.

Geçici hükümet başkan yardımcısı Azimbek Beknazarov Beyaz Rusya’dan Bakiyev’in iadesini isteyeceklerini açıkladı.

Hükümet dün Bakiyev’in yetkilerini ve dokunulmazlığını kaldırdı.

7 Nisan olaylarında 84 kişi öldü.

Öte yandan Rusya devrik hükümetin kendilerine sığınan bir bakanını Bişkek’e geri gönderdi.  Eski İçişleri Bakanı Moldomusa Kongantiyev’in Bişkek’te gözaltında olduğu belirtildi.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24