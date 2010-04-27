Bakiev toplu katliamla suçlanıyor

T24 - Kırgızistan’da iktidara el koyan geçici hükümet, devrik Devlet Başkanı Kurmanbek Bakiyev’i toplu katliamla suçladı.
Bakiyev’in 7 Nisan’daki protestolar sırasında göstericilerin üzerine ateş açma emri verdiği iddia ediliyor.
Geçici hükümet başkan yardımcısı Azimbek Beknazarov Beyaz Rusya’dan Bakiyev’in iadesini isteyeceklerini açıkladı.
Hükümet dün Bakiyev’in yetkilerini ve dokunulmazlığını kaldırdı.
7 Nisan olaylarında 84 kişi öldü.
Öte yandan Rusya devrik hükümetin kendilerine sığınan bir bakanını Bişkek’e geri gönderdi. Eski İçişleri Bakanı Moldomusa Kongantiyev’in Bişkek’te gözaltında olduğu belirtildi.