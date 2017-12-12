Bakıcısıyla birlikte öldürülen kadının kızı: Cinayeti kimin işlediğini biliyoruz

İbrahim AKTÜRK- Murat SOLAK- Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL, (DHA) BÜYÜKÇEKMECE\'de bakıcısıyla birlikte evinde öldürülen kadının kızı, cinayeti annesinin yanında işe yeni başlayan ikinci bakıcının olabileceğini söyledi.



Büyükçekmece\'de dün Rukiye Balcı ve aynı evde yaşadığı yabancı uyruklu erkek bakıcısı başlarına sert bir cisimle vurularak öldürülmüş halde bulundu. İki kişinin cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.



CİNAYETİ İKİNCİ BAKICI İŞLEDİ İDDİASI



Rukiye Balcı\'nın kızı ile yakınları da Adli Tıp Kurumu\'na geldi, Buruda basın mensuplarına konuşan Balcı\'nın kızı Özge Gülyaz, cinayeti işleyen kişinin, annesinin yanında işe yeni başlayan ikinci bakıcının olabileceğini iddia etti.



Gülyaz, \"Kendisine birkaç saat ulaşamadım. Daha sonra arabayla evine gittim. Gittiğimde ikisi de katledilmişti. Cinayeti işleyen kişiyi biliyoruz. Annemin çantasındaki paralar ve telefonu da ortada yok. Annemin yanında yardımcı olarak bir kişi daha çalışmaya başlamıştı. Cuma günü işbaşı yapmıştı. Ama şimdi ondan haber yok. Ondan şüpheleniyoruz\" diye konuştu. Rukiye Balcı\'nın yakınları da, yıllardır aynı evde ikamet ettiğini, kimseyle bir husumetinin olmadığını söyledi.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK



Rukiye Balcı\'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından alınarak yarın öğlen namazından sonra Küçükçekmece\'deki Garip Dede Cemevi\'ne götürülecek.

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