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 BAKICISIYLA BİRLİKTE ÖLDÜRÜLEN KADININ KIZI: CİNAYETİ İŞLEYEN KİŞİYİ BİLİYORUZ

  Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK- Murat SOLAK- Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA Büyükçekmece'de bakıcısıyla birlikte evinde öldürülen kadının kızı, cinayeti annesinin yanında işe yeni başlayan ikinci bakıcının olabileceğini söyledi

12 Aralık 2017 18:27

 

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK- Murat SOLAK- Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA
Büyükçekmece\'de bakıcısıyla birlikte evinde öldürülen kadının kızı, cinayeti annesinin yanında işe yeni başlayan ikinci bakıcının olabileceğini söyledi.
Büyükçekmece\'de dün Rukiye Balcı ve aynı evde yaşadığı yabancı uyruklu erkek bakıcısı başlarına sert bir cisimle vurularak öldürülmüş halde bulundu. İki kişinin cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. 

CİNAYETİ İKİNCİ BAKICI İŞLEDİ İDDİASI
Rukiye Balcı\'nın kızı ile yakınları da Adli Tıp Kurumu\'na geldi, Buruda basın mensuplarına konuşan Balcı\'nın kızı Özge Gülyaz, cinayeti işleyen kişinin, annesinin yanında işe yeni başlayan ikinci bakıcının olabileceğini iddia etti. 
Gülyaz, \"Kendisine birkaç saat ulaşamadım. Daha sonra arabayla evine gittim. Gittiğimde ikisi de katledilmişti. Cinayeti işleyen kişiyi biliyoruz. Annemin çantasındaki paralar ve telefonu da ortada yok. Annemin yanında yardımcı olarak bir kişi daha çalışmaya başlamıştı. Cuma günü işbaşı yapmıştı. Ama şimdi ondan haber yok. Ondan şüpheleniyoruz\" diye konuştu. Rukiye Balcı\'nın yakınları da, yıllardır aynı evde ikamet ettiğini, kimseyle bir husumetinin olmadığını söyledi. 

YARIN TOPRAĞA VERİELECEK
Rukiye Balcı\'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından alınarak yarın öğlen namazından sonra Küçükçekmece\'deki Garip Dede Cemevi\'ne götürülecek.

Görüntü Dökümü:
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-Adli Tıp Kurumu önünden detay görüntü
-Rukiye Balcı\'nın yakınları ile röportaj
-Balcı\'nın kızı ile röportaj (siyah eşarplı)
-Cenazelerin gelişinden görüntü
-Detay görüntüler
-Rukiye Balcı\'nın fotoğrafı
 

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