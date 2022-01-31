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Dünya

Bakıcısını öldüren aslan, eşiyle birlikte hayvanat bahçesinden kaçtı

İran'da hayvanat bahçesinden kaçan aslanları güvenlik yetkilileri yakaladı

Temsili

31 Ocak 2022 15:01

İran’da bir hayvanat bahçesindeki dişi aslan, bakıcıya saldırarak öldürdü. Dişi aslanın daha sonra eşiyle birlikte hayvanat bahçesinden kaçtığı belirtildi.

France 24’te yer alan habere göre, İran’daki hayvanat bahçesinde çalışanlardan biri, yıllardır orada yaşayan dişi aslanın kendi kafes kapısını açarak 40 yaşındaki bakıcısına saldırıp öldürdüğünü söyledi.

Daha sonra dişi aslan ve eşinin hayvanat bahçesinden kaçtığı belirtildi.

Tahran’ın güneyindeki Arak şehrindeki hayvanat bahçesinden kaçan aslanlar, güvenlik yetkilileri tarafından yakalandı. 

Aslanlar, hayvanat bahçesine geri götürüldü.

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