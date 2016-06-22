4 yaşındaki çocuğu cinsel istismara 8 yıl hapis cezası!

Kayseri’de eşinin bakıcılığını yaptığı 4 yaşındaki kız çocuğu B.Ö.,’ye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan evli ve 4 çocuk babası 54 yaşındaki Ali İ., 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Olcay Düzgün’ün haberine göre, eşinden ayrılan Döne P., çalıştığı için 4 yaşındaki kızı B.Ö.'ye ayda 350 lira karşılığında bakması için komşusu Sevgi İ. ile anlaştı. Annesinin işe giderken komşuya bıraktığı, akşam aldığı B.Ö., iddiaya göre geçen 23 Ocak günü cinsel istismara uğradı. Bakıcı Sevgi İ.'nin bakkala ekmek almaya gittiği sırada evde B.Ö. ile yalnız kalan eşi Ali İ., iddiaya göre küçük kıza cinsel saldırıda bulundu.

Cinsel istismarı fark eden anne şikayetçi oldu

Akşam aldığı kızı B.Ö.'nün ağlayarak "Ali Dede canımı çok acıttı" demesi üzerine cinsel istismarı fark eden Döne P., polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturmada savcıya da olayı anlatan B.Ö.'nün "Ali dede delirmişti. Benim canımı çok acıttı" demesi üzerine Ali İ. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla dava açıldı.

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dünkü karar duruşmasında şikayetçi Döne P., sanık Ali İ. ile eşi Sevgi İ.'nin kendisini tehdit ettiğini ileri sürerek sanığın cezalandırılmasını istedi. Sanık Ali İ. suçlamayı kabul etmedi, "Döne P., benden ve karımdan para koparmak için bu yola başvurdu. Benim kızına herhangi bir yanlışım olmadı" dedi.

Mahkeme heyeti mağdur B.Ö.'nün dışarı çıkarılmasının ardından tutuksuz sanık Ali İ.'yi 8 yıl hapis cezasına çarptırdı, kararın Yargıtay aşamasını dikkate alarak adli kontrol ve yurt dışı yasağı koydu.