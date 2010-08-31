-BAKİ SAÇI'NIN BİLGİSAYARINA EL KONULDU YALVAÇ (A.A) - 31.08.2010 - Jandarma KPSS sorularının elektronik postasına geldiği ve bu yöntemle dağıldığı iddia edilen Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Sücüllü beldesinde yaşayan Baki Saçı'nın (24) bilgisayarına el koydu. Yalvaç Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sücüllü beldesine giderek Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Bilal Saçı'nın evinde arama yaptı. Ekipler, Saçı'nın bilgisayarına el koydu. İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri, Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığının Baki Saçı hakkındaki suçlamalar nedeniyle soruşturma başlattığını, bu nedenle bilgisayarının incelenmek üzere alındığını belirtti. Saçı, dün yaptığı basın toplantısında KPSS sorularının kendisine gönderildiği ve buradan başka kişilere dağıldığı iddialarını reddetmişti.