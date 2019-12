Baki İlkin, BM’de ‘baki kaldı’

3 Ekim’de yaş haddinden emekli olması gereken ancak Türkiye’nin geçici üyeliği için BM’de yapılan oylamaya kadar görev süresi 15 gün uzatılan Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Baki İlkin, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı yapılarak, tekrar eski görevine getirildi.Baki İlkin’in görev süresi, aslında emeklilik tarihi olan 3 Ekim’de, "özel durum" nedeniyle 15 gün uzatıldı.Dışişleri Bakanı Ali Babacan’ın da onayıyla alınan görev uzatma kararına ilişkin ‘özel durum’, Türkiye’nin 2009-2010 yıllarında BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliği için 17 Ekim’de yapılacak olan BM oylamasıydı.Türkiye 17 Ekim’de yapılan oylamada BMGK geçici üyeliğini aldı. İlkin’in emekliliği ise 18 Ekim’den itibaren başlayacaktı. İlkin’in yaş haddi nedeniyle 3 Ekim 2008’de emekliye ayrılacağı bilinmesine rağmen Ankara’nın New York’a önceden atama yapmaması eleştirilere neden olmuştu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de, İlkin’in görev süresinin uzatılmasını desteklediği belirtiliyordu.NTV’ye verdiği bir demeçte Baki İlkin ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Dışişleri Bakanı Babacan ise, yeni BM Daimi Temsilcisi’nin kim olduğunu ve bunun nasıl gerçekleştiğini de anlattı.Babacan, İlkin emekli olduğu için, "büyükelçi" sıfatıyla görev süresinin uzatılmasının mümkün olmadığını, dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı pozisyonuna atandığını, aynı gün İlkin'in BM nezdinde daimi temsilci olarak tekrar görevlendirildiğini söyledi. Babacan, şu an itibarıyla yeni bir atama olmayacağını belirterek, New York'ta iki büyükelçi görevlendirilmesi konusunda ise "Şu anda öyle bir şey yok" dedi.Dışişleri Bakanı Babacan, “1 Ocak’ta üyeliğimiz başlıyor. Bu gerçekten Türkiye’yi küresel sorunlarla bizzat ilginen ülke konumuna getirecek. Emekli olan büyükelçimiz ve BM Daimi temsilcimiz Baki İlkin Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı oldu. BM Daimi Temsilcisi olarak görevinin başındadır. Yeni bir atama olmayacak” ifadesini kullandı.Dışişleri kulislerinde bu görev için Müsteşar Ertuğrul Apakan’ın yanı sıra Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Selim Yenel’in isimleri seslendiriliyordu.