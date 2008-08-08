Baki halinden memnun

Geçen sezon Beşiktaş'ta forma giyen deneyimli futbolcu, moralsiz olduğu zamanlarda bile sahaya çıkınca tamamen oyuna motive olduğunu belirterek, ''Her futbolcu bunu yapabilmelidir. Saha dışında yaşadıkların orada kalmalıdır. Bunu bir profesyonellik olarak görüyorum. Profesyonelliğimi kaybedersem kendimi de kaybederim. Futbol topuyla büyüdüm, futbol topuyla yaşadım ve her şeyimi ona borçluyum'' diye konuştu.

Takım olarak çok iyi ve uyumlu olduklarını ifade eden Baki Mercimek, ''Çok iyi bir teknik direktöre ve kadroya sahibiz. Geçen yıl yaşanan sıkıntıları tekrar yaşatmamak ve başarı elde etmek için gayret göstereceğiz. Oynadığımız hazırlık maçları, sergilediğimiz oyun ve skor açısından, kimi zaman iyi kimi zaman kötü geçiyor. Kötü geçmesi bizim için o kadar önemli değil. Sonuçta bunlar hazırlık maçı. Önemli olan burada eksikliklerimizi gidermek ve takım ruhu kazanabilmek. Umarım ligin ilk maçından son maçına kadar iyi bir sezon geçiririz. Saha dışındaki arkadaşlığı ve samimiyeti, saha içerisine de taşırsak başarılı olmamamıza imkan yok'' dedi.

Baki, başkent ekibine gelmesiyle ilgili olarak da ''Kulüp hakkında daha önceden de bilgi sahibiydim. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra benimle ilgilendiler. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın tekrar geldiğini öğrenince tercihimi Ankaraspor'dan yana kullandım'' dedi.