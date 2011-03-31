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BAKAYA DAVALARINA ZAMAN AŞIMI SINIRI ANKARA (A.A)

31 Mart 2011 02:42

-BAKAYA DAVALARINA ZAMAN AŞIMI SINIRI ANKARA (A.A) - 30.03.2011 - Anayasa Mahkemesi, Askeri Ceza Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan ''fiilleri hakkında dava müruru zamanı, (zaman aşımı) bütün askeri mükellefiyetlerin.... bitmesinden itibaren işlemeye başlar'' bölümünü ''bakaya suçu'' yönünden iptal etti.  Kulu Sulh Ceza Mahkemesi, Askeri Ceza Kanunu'nun, 49. maddesinin A fıkrasının Anayasa'ya aykırı olduğu iddiasıyla Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu.  Başvuruyu esastan görüşen Anayasa Mahkemesi, düzenlemenin Anayasa'ya aykırılık taşıdığı gerekçesiyle, ''bakaya suçları'' yönünden inceleyerek, iptal etti.   Oy birliğiyle alınan karara göre, bakaya suçlarında akıbeti belirsiz olan davanın zaman aşımına ilişkin yasa maddesi iptal edilmiş oldu. Artık bakaya suçlarında açılan davalarda zaman aşımı sürecinin işlemesi için askeri yükümlülüklerin bitmesinin beklenmesine gerek kalmadı. Bakaya suçlarında zaman aşımı süreci bakaya fiilini doğuran eylemden itibaren işlemeye başlayacak. İptal edilen hüküm şöyle: ''Yoklama kaçağı, bakaya, saklı ve firar fiilleri hakkında dava müruru zamanı, bütün askeri mükellefiyetlerin veya bizzat girmiş oldukları taahhüdün bitmesinden itibaren işlemeye başlar.''

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