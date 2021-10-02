Bakasetas attı, Trabzonspor kazandı

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 yendi. Bordo-mavililer maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Ligin yenilgisiziki ekibinden biri olan Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor'a konuk oldu.

Bordo-mavililer, Bakasetas'ın 30 metreden çektiği şutla 12. dakikada 1-0 öne geçti.

İlk yarının bitimine doğru hızlı hücuma çıkan ev sahibi Emrah Başsan ile skora dengeyi getirdi. 41. dakikada Onur Bulut'un ortasını, Emrah Başsan kafa vuruşuyla kaleye gönderdi. Bu gol Emrah Başsan'ın Süper Lig'deki ilk kafa golü oldu.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

Baskısını ikinci yarı da devam ettiren Trabzonspor 60. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Bakasetas takımının kendisinin ikinci golünü attı.

Bordo-mavililer 70'te Marek Hamsik'in orta sahadan attığı golle 3. golü buldu ancak hakem golü iptal etti.

Bu sezon 5. galibiyetini alan Trabzonspor puanını 18 yaptı. Kayserispor ise 11 puanda kaldı.

Kayserispor karşısında2 gol atan Anastasios Bakasetas bu sezon 5. golüne ulaştı, 3 asisti de bulunan Yunan futbolcu bu sezon 8 gole etki etti.