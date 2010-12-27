-BAKAN TANER YILDIZ YURDA DÖNDÜ İSTANBUL/ANKARA (A.A) - 27.12.2010 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Japonya Ekonomi-Ticaret ve Sanayi Bakanı Akihiro Ohata ile bir işbirliği anlaşması imzaladıklarını belirterek, bunun, gerekli ama yeterli olmayan bir anlaşma olduğunu söyledi. Bakan Yıldız, uçağının arızalanması sonucu mecburi iniş yaptığı Pekin'den dönüşünde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Japonya'daki temaslarını değerlendiren Taner Yıldız, ''Sayın Ohata (Japonya Ekonomi-Ticaret ve Sanayi Bakanı Akihiro Ohata) ile bir işbirliği anlaşması imzaladık. Bu, gerekli ama yeterli olmayan bir anlaşmadır. Her şeyin bittiği anlamına gelmiyor ama başlatılması için böyle bir anlaşma, görüşme yaptığımız bütün ülkelerle bunu yapıyoruz'' dedi. Bakan Yıldız, bundan sonra önemli bir evreye girildiğine işaret ederek, 3 aylık yoğun bir hazırlık dönemi olduğunu, mutabık kalınabilecek şartların karşılıklı çıkartılacağını ifade etti. ''Bunları yapabilecek miyiz, karşılıklı görüşeceğiz. Bu işin yatırımcı tarafı, işletmeci tarafı var, finansman tarafı var, kamu iradesi var ve siyasi irade de var'' diyen Bakan Yıldız, Türkiye'nin bunların her birisine hazır olduğunu kendilerine beyan ettiklerini belirtti. Taner Yıldız, Japonya Başbakanı, Başbakan Yardımcısı ve dört ayrı bakanla görüştüklerini kaydederek, ''O ülkenin ileri gelen CEO'larıyla yemekli toplantılar yaptık. Tahmin ettiğimin üzerinde verimlilikte toplantılar geçti. İnşallah devamı da böyle olur. Bunu sonuçlandırıp sonuçlandıramayacağımızı önümüzdeki 3 ay içinde göreceğiz'' diye konuştu. Bakan Yıldız, GAP uçağının arızasıyla ilgili de şunları söyledi: ''Pilotlar acil iniş yapmaları gerektiğini söylediler. Hava basıncının düştüğünü ve bir arıza oluştuğunu söylediler. Sayın Başbakanımız uçağını tahsis etmişti. Böyle bir durum yaşandığına ilk kez şahit oldum ve Pekin'e inmek zorunda kaldık. Tabii uçak parça bekleyecek. O yüzden belki 2 gün daha orada kalacak. Biz de THY ile döndük. Bütçe görüşmelerine yetişmek için tam zamanlamasını ona göre yaptık ama yetişemedik. Benim sağ kulağımda ufak bir sıkıntı vardı, onu hissettim, ama bir panik yaşanmadı. Çünkü pilotlarımız çok tecrübeli. 4 saat olmuştu Tokyo'dan kalkalı, gayet rahat indik, ama uçak devam edemedi.''