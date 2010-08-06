-BAKANLIKTAN ''ZAYIFLATAN İLAÇLAR'' UYARISI ANKARA (A.A) - 06.08.2010 - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, bakanlığın izin verdiği beyanlar dışında sağlık beyanları kullanarak internet sitelerinde reklam ve tanıtımı yapılan ürünlerde, bakanlık tarafından yapılan denetimlerde 13 üründe ''sibutramin'', ''sildenafil'', ''tadalafil'' ilaç etken maddelerinin tespit edildiğini, bu ürünlerin toplatılarak imha edildiğini bildirdi. Bakanlık, ''sibutramin'', ''sildenafil'', ''tadalafil'' ilaç etken maddeleri tespit edilen ''Li Da DaidaihuaWeight Loss Capsule, La Jiao Shou Shen Kapsül, LW6090, FX-15, T-3 Supplement, Kamagra, Bh Meksika Biber Hapı, Grinex, Ziroll, Sir Hunter, Gatto Romeo&Juliet, EFR-X, RX-1'' adlı 13 ürünün yer aldığı 268 internet sitesiyle ilgili 2009 ve 2010 yıllarında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2009 ve 2010 yıllarında internet sitelerine ve bu ürünlerin satışının yapıldığı eczane ve aktarlara yönelik olarak 589 adet denetim yapıldığı belirtilerek, bakanlıktan ithal ve üretim izni almadan, insan sağlığına zararlı madde ihtiva ettiği tespit edilen ürünleri satışa sunan 11 firmanın ürünlerine el konularak imha edildiği kaydedildi. Etiket bilgilerinin mevzuata aykırı olmasından dolayı da 42 firmaya idari para cezası uygulanarak ürünlerin piyasadan toplattırıldığı belirtildi. Bakanlık, ''Takviye Edici Gıda'' adı altında, zayıflamaya veya kilo aldırmaya yardımcı olduğu, cinsel performansı artırıcı özellikleri bulunduğu, kanser, kolesterol, şeker, tansiyon, sedef, egzama, kalp, karaciğer, üriner ve genital hastalıkları önlediği veya iyileştirici yönde etkilere sahip olduğu iddiasıyla gerek internet sitelerinde gerekse eczane, aktar gibi satış yerlerinde pazarlanan sahte ürünlerden halkın korunması amacıyla, akşam saatlerinde bir açıklama yaptı. Söz konusu benzer ifadelerin yer aldığı ürünlerin ''Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Onaylıdır'' ifadesi yer alsa bile ''kesinlikle sahte beyanlar içermekte'' olduğuna işaret edilen açıklamada, bu etkilere sahip olduğu iddia edilen ürünler için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hiçbir onay verilmediği bildirildi. Bakanlık tarafından üretim ve ithal izni verilen ürünlerin ticari isimleri, üretim ve ithal izin tarih ve sayıları ile üretici ve ithalatçı firmaların, ''www.kkgm.gov.tr'' internet sitesinde güncellenerek yayınlandığı vurgulanan açıklamada, bu bilgilerin tümünün ürünün etiketi üzerinde doğru ve eksiksiz olarak yer alması gerektiği kaydedildi. İnsanların sahte ürünlerden zarar görmemesi için, takviye edici gıdalar konusunda internet ve televizyon programlarında sağlıkla ilgili beyanlar kullanılarak tanıtımı yapılan ürünlere itibar etmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, bu tür ürünleri kullanma ihtiyacı duyan kişilere, bakanlığın web sitesinden, ''Alo Gıda 174'' hattından veya doğrudan Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü'nden ya da Sağlık Bakanlığı'ndan doğrulamadan bu tür ürünleri asla kullanmamaları uyarısında bulunuldu.