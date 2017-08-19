Bakanlıktan 'yerli otomobil' iddiasına yalanlama

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca, yerli markaotomobil projesi için ortak girişim grubu oluşturulduğu yönünde şirket isimleri verilerek yayımlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yerli marka otomobil için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) birlikte çalışma yürüttüğü hatırlatılarak, potansiyel yatırımcı adaylarıyla projeye ilişkin 2. tur görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Sürecin henüz tamamlanmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımız ve TOBB tarafından müştereken yürütülen ve kamuoyunca yakından takip edilen yerli marka otomobil projesiyle ilgili son günlerde yazılı ve görsel medyada, şirket isimleri verilerek bir ortak girişim grubu oluştuğu yönünde haberler yer almaktadır. Bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Gelinen aşamada potansiyel yatırımcı adaylarıyla 2. tur görüşmeler gerçekleştirilmekte olup, henüz süreç tamamlanmamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın onaylarıyla süreç tamamlanacak olup konuya ilişkin açıklamalar müteakiben resmi kanallardan yapılacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."