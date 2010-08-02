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BAKANLIKTAN YAZ KARARNAMESİ AÇIKLAMASI ANKARA (A.A)

02 Ağustos 2010 17:42

-BAKANLIKTAN YAZ KARARNAMESİ AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 02.08.2010 - Adalet Bakanlığı, adli yargı hakim ve cumhuriyet savcıları hakkında hazırlanan bin 325 kişilik kararname taslağının Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna (HSYK) sunulduğunu, taslağa ilişkin görüşmelerin devam ettiğini bildirdi. Adalet Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kararname taslağının, 6 Temmuzda HSYK'ya sunulduğu ve kurulda 26 Temmuzda görüşülmeye başlandığı belirtildi. Açıklamada, ayrıca, 135 idari yargı hakimini kapsayan kararname taslağının 27 Temmuzda, 138 unvanlı hakim ve cumhuriyet savcısına ilişkin kararname taslağı ise 30 Temmuzda HSYK'ya sunulduğu kaydedildi. Açıklamada, kurulda, kararname taslağına ilişkin görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.

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