Bakanlıktan, yatalak hastanın sedyeyle eve götürülmesiyle ilgili açıklama

ADIYAMAN, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı, Adıyaman\'da felç tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edilen yatalak Hatice Ata\'nın (78), istenilen ambulans gelmeyince, oğulları tarafından sedyeyle itilerek 1 kilometre uzaklıktaki evine götürülmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hatice Ata\'yı eve taşıyacak iki ambulansın da o sırada görevde olduğu ve valilik tarafından da konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. İhmal ya da kusuru olanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin de uygulanacağı ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

\"Habere konu olan hasta, Adıyaman\'da, evde bakım ekiplerimizce takip edilen 78 yaşında bir hastamızdır. Poliklinik muayenesi gerektiğinden 112 ambulansı istenerek, evinden alınarak hastaneye nakledilmiştir. Hastanede gerekli tıbbi hizmetleri yapılan hasta, yakınları tarafından ambulansla evine götürülmek istenmiş ancak bu hizmeti yürüten iki nakil ambulansının da görevde olması nedeniyle ambulanslar dönünce nakil işleminin gerçekleşeceği yakınlarına iletilmiştir. Yakınları kendi imkanları ile hastayı evine götüreceklerini söyleyerek hastaneden ayrılmışlarlardır. Bu sırada görevden dönen ambulansa nakletmek isteyen görevlilerin bu isteklerini kabul etmeyen hasta yakınları, hastayı yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki evlerine götürmüşlerdir. Söz konusu olay, Bakanlığımızca yakından takip edilmiştir. Adıyaman Valiliği olayla ilgili soruşturma başlatmıştır. Soruşturma sonucunda ihmal ya da kusuru olanlar hakkında gerekli yasal işlemler uygulanarak kamuoyuyla paylaşılacaktır.\"



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