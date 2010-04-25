Bakanlıktan üreticiye 508 milyon lira destek

T24 - Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca üreticilere 508 milyon lira daha destek ödemesi yapılacağı bildirildi.





Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, üreticilere yapılmakta olan 2010 yılı tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında 29 Nisan'da ödenmesine başlanacak olan Nisan ayı tarımsal desteklerinin 508 milyon lira olarak belirlendiği belirtildi.





Bu ödemelerle birlikte, 2010 yılının 5 milyar 506 lira olan toplam tarımsal desteklerin yüzde 65'nin ödenmiş olacağı belirtilen açıklamada, "Pazartesi'den itibaren banka hesaplarına geçecek olan 508 milyon lira bankacılık tekniği gereği yapılacak işlemlerin ardından 28 Nisan Çarşamba'yı 29 Nisan Perşembe'ye bağlayan geceden itibaren üreticilerimizin hesaplarında olacak" denildi.





Açıklamada, üreticilere, hububat ve bakliyat için fark ödemesi desteklerinin 154 milyon lira, bombus arısı, buzağı ve anaç sığır için hayvancılık desteklerinin 350 milyon lira, çay budama masrafı için telafi edici ödemelerin 4 milyon lira olmak üzere toplam 508 milyon lira ödeme yapılacağı kaydedildi.





Öte yandan hububat ve bakliyat 2009 ürünü için bugüne kadar 1 milyar 80 milyon lira ödendiği, hayvancılıkta ise 2009 yılı hak edişlerinin 1 milyar 50 milyon lirasının ödenmiş olacağı bildirildi.