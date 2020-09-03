T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bakanlıktan tohuma yüzde 20 zam

03 Eylül 2020 12:28

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 2020 tohum satış fiyatlarını açıkladı. Açıklanan fiyatlara bakıldığında 2019’a göre ortalama yüzde 20 zam yapıldığı dikkat çekiyor.

ETİKETLER

tarım ve orman bakanlığıtohum fiyatlarıyüzde 20 zam
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24