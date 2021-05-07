Bakanlıktan sosyal medya reklamlarına düzenleme: Hediye ürünler satın alınmış gibi gösterilmeyecek

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinde reklam yapanlara yönelik kılavuz yayımladı. Buna göre, reklam yapan kişilerin hediye gelen tanıtım amaçlı kullandığı ürünleri kendi satın almış gibi göstermeleri yasaklandı. Ticaret Bakanlığı, Influencer’lara (etkileyen kişi) sosyal medya etkileyicisi tanımı kullandı.

Bu bağlamda “Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz” paylaşıldı. Kılavuz Resmi Gazete’de yayımlanan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği kapsamında hazırlandı.

Kılavuzda "Sosyal medya etkileyicisi aracılığıyla yapılan reklamların, açık ve anlaşılır şekilde ifade edilmesi ve ayırt edilebilir olması zorunlu. Her türlü iletişim aracında olduğu gibi sosyal medyada da sesli, yazılı ve görsel olarak örtülü reklam yapılması yasaktır.” denildi.

Trendyol’dan bilgi alan Influencer’ler bir süredir paylaşımlarında, ‘işbirliği’ yazısını kullanmaya başlamıştı.

"Hediye ürünler satın alınmış gibi gösterilmeyecek"

Dünya gazetesinden Selanay Yağcı'nın haberine göre; kılavuzda reklam yapan kişilerin, hediye gelen tanıtım amaçlı kullandığı ürünleri kendi satın almış gibi göstermeleri yasaklandı. Kılavuzda bu konu şekilde ifade edildi: "Bir mal veya hizmetin ticari reklamına ilişkin herhangi bir reklam verenden maddi kazanç ve/veya ücretsiz ya da indirimli mal veya hizmet gibi faydalar sağladığı süre boyunca kendisinin sadece bir tüketici olduğu izlenimi oluşturamaz. Sosyal medya aracılığıyla bir mal ve/veya hizmet hakkında iletişim kurmak için sistematik olarak sahte veya var olmayan kimlikleri toplu olarak oluşturamaz ve/veya kullanamaz."

İş birliği duyurusunda reklam verenin sorumluluğu nedir?

Reklam verenlerin sosyal medya etkileyicilerini bilgilendirmek ve 6502 sayılı Kanun, Yönetmelik ve bu Kılavuz dâhil olmak üzere ilgili kanun ve yönetmeliklere uymasını istemek ile yükümlü. Kılavuzda; reklam verenin, sosyal medya etkileyicilerinin kendi sorumluluğu olduğu gerekçesine dayanarak, söz konusu yükümlülüklerden kaçınamayacağı da belirtiliyor.