Bakanlık, 1 günlük sertifikayı 8 yıllık eğitime denk tuttu; pratisyen hekim uzman olarak işe başladı

AKP'den Diyarbakır milletvekili aday adayı olan Mehmet Ali Özcanlı'nın, ABD'de aldığı bir günlük sertifikayla uzman doktor olarak çalıştığı ortaya çıktı. 3 Temmuz 2012 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olan Mehmet Ali Özcanlı'nın 5 yıllık tıp eğitiminden sonra uzmanlık için 3 yıl daha eğitim alması gerekmesine rağmen mezuniyetinden bir yıl sonra uzman olarak örev yapmaya başladığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı, Özcanlı’ya “Amerika Birleşik Devletleri Los Angeles County-Harbor-Ucla Medical Center”dan aldığı bir günlük sertifika ile 2013 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, 2015 yılında da Çocuk Acil alanında uzman unvanı verdi. AKP milletvekili aday adayı Özcanlı’nın mezuniyetinden 1 yıl sonra uzman doktor olarak görev yapmaya başladığı öğrenildi.

8 yıllık eğitim değil 1 günlük sertifika

Birgün'den Burcu Cansu'nun haberine göre, herhangi bir kurumda çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimi olarak görev yapmak için, 5 yıllık tıp eğitiminin ardından uzmanlık alanı için de 3 yıl daha eğitim almak gerekiyor. Toplamda 6 yıl tıp eğitimi, 5 yıl uzmanlık, 3 yıl da yan dal uzmanlık ile toplam 14 yıllık bir eğitim sürecinin tamamlanması şartı bulunuyor.

Özcanlı'nın Bakanlık kayıtlarına göre bu süre içerisinde eğitimine devam etmediği ve özel tıp merkezlerinde çalıştığı görülüyor. Kayıtlara göre, 2013 yılında Siirt’e, 2016 yılında da Urfa’ya uzman olarak ataması yapılan Özcanlı’nın ABD'de aldığı ‘1 günlük’ uzmanlık eğitim sertifikasının, Sağlık Bakanlığı tarafından 8 yıllık uzmanlık eğitime ‘denk’ tutulduğu görülüyor.

Uzmanlığa, Bakanlık onay verdi

Pratisyen hekim olarak görevini sürdürmesi gereken Özcanlı’nın sertifikası Sağlık Bakanlığı kaşesi ile, “1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ve İlgili Uzmanlık eğitimi mevzuatı hükümlerine göre Amerika Birleşik Devletleri Los Angeles County-Harbor-Ucla Medical Center’de yaptığı uzmanlık eğitiminin denklik işlemleri sonucunda 17.12.2013 tarihinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzman unvanı kazanmıştır” şeklinde onaylandı. Yine aynı sertifikayı ‘denklik’ olarak gösteren Sağlık Bakanlığı 18 Kasım 2015 tarihinde de, “… uzmanlık eğitiminin denklik işlemleri sonucunda Çocuk Acil alanında uzman unvanı kazanmıştır” evrakına izin verdi.

Özcanlı hakkında şikayette bulunuldu

ABD’den alınan belgenin İngilizce nüshasında ise, Mark I. Langdorf imzası yer alıyor. Sertifikada imzası bulunan Mark I. Langdorf; “Bu bana hilekârlık olarak görünüyor. İmza benim imzam, ancak benim mail imzamdan alınıp kopyalanmış ve yapıştırılmış. Ben bu okulda hiç çalışmadım. Benim çalıştığım yer bahsedilen yerden 60 km uzakta. Bu doktoru hiç bilmiyorum ve sahte olarak gözüküyor. Pediatrik acilinde hiç çalışmadım” değerlendirmesinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Özcanlı hakkında, 1 günlük sertifika ile uzmanlık almasının mümkün olmadığına ve sertifikasının sahte olduğuna dair Sağlık Bakanlığı’na şikâyette bulunuldu.