Bakanlıktan özel hastanelere yasak!

T24- Sağlık Bakanlığı'ndan, megakentte sayıları hızla artan özel hastanelere fren. Bakanlık, yeni hastane kurmak isteyenlerin izinlerini dondurdu. İl Sağlık Müdürlüğü, bu kararla 'denge' sağlamaya çalışıyor. Özel Hastaneler Derneği ise tepkili...



İstanbul'daki özel hastanelerin sayısı Ağustos 2010 itibarıyla 153'e ulaştı. Türkiye genelindeki 450 özel hastanenin üçte biri megakentte. Bu yüzden her 85 bin hastaya, bir özel hastane düşüyor. Akşam gazetesinden Ercan Sarıkaya’nın haberine göre Sağlık Bakanlığı, sayının hızla artması üzerine İstanbul'da 'yeni özel hastane kurulmasına' yasak getirdi. Bakanlığın aldığı bu karar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce de uygulanmaya başlandı. Belediye Meclisi, kendisine gelen özel hastane alanlarıyla ilgili plan değişikliklerini artık geri çeviriyor.



DENGE KURULACAK





Sağlık Bakanlığı'nın kararı hastane ve doktor dağılımında dengeyi sağlamak için aldığı öğrenildi. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, sistemin tüm Türkiye'de uygulandığını, hastane-doktor-nüfus dengesinin sağlanmaya çalışıldığını bu nedenle de İstanbul'da yeni hastane izin verilmediğini dile getiriyor.



MEGAKENT DOYDU





İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Ergun Turan 'İstanbul özel hastaneye doydu. Artık yeni hastaneye izin verilmiyor. Özellikle bazı ilçelerde adım başı özel hastane bulunuyor. Sağlık Bakanlığı ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü artık özel hastane ön izin belgesi vermiyor. Aile hekimliği sistemi gelecek, buna yönelik planlama yapılıyor. Her 20 bin kişiye bir sağlık ocağına düşecek şekilde planlama yapılıyor' dedi.



KAMUYA İHTİYAÇ VAR





İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu 'Bizim özel hastanelere 'evet' dememiz mümkün değil. Ancak bir kriter sorunu var' dedi. Çerkezoğlu şöyle devam etti: 'Hangi kritere göre izin veriyorsunuz, hangi kritere göre vermiyorsunuz? Biz kamu hastanelerinin çoğaltılmasını istiyoruz. İstanbul'un kamu hastanelerine ihtiyacı var. Bazı ilçelerde tam donanımlı kamu hastanesi yok. Nüfusun ihtiyaçlarına göre hareket etmek gerekir. Bu çalışmalar bizim 'acaba kamu hastaneleri özelleştirilecek mi' kuşkusunu taşımamıza neden oldu. Bekleyen ve hastanelerin işletmeye verilmesini öngören taslak bundan sonra mı devreye sokulacak.'



DERNEK: MAĞDURUZ





Özel hastaneler ise Sağlık Bakanlığı'nın aldığı bu karara tepkili. Özel Hastaneler Derneği Başkanı Dr. Reşat Bahat, yeni özel hastane izni verilmemesi nedeniyle mağdur olduklarını belirterek, 'Sadece hastane açamamanın yanı sıra, doktor da alamıyoruz. Belirlenen hastane yerlerine yeni hastaneler yapamıyoruz. Bakanlığın bunu aşmamıza yardımcı olacağını düşünüyoruz' diye konuştu.



AİLE HEKİMLİĞİ GELİYOR





Türkiye'de bazı illerde başlayan ve İstanbul'da da önümüzdeki aylarda uygulamaya geçmesi beklenen aile hekimliği sistemine hazırlık yapılıyor. Bu kapsamda İstanbul'da her 20 bin nüfusa bir sağlık ocağı planlandı. Bugüne kadar İstanbul'da 552 sağlık ocağı kuruldu. Ek olarak 100 sağlık ocağının hizmete girmesi bekleniyor. Aile hekimliği sistemine geçişle birlikte İstanbul'da 3 bin 500 aile hekimi göreve başlayacak.