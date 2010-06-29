Bakanlıktan Öcalan'a görüşme sınırlaması

T24 - Bakanlık, Öcalan’ın örgütü İmralı’dan yönetememesi için harekete geçti.



Bakanlık, AİHM davası sürdüğü için avukatlarıyla görüşme hakkı olan Öcalan’ın örgütü İmralı’dan yönetememesi için gerekirse konuşmasını yarıda kesmeye hazırlanıyor. Öcalan’ın PKK’ya avukatları aracılığıyla talimat verdiği belgeleniyor.





Avrupa'da uygulanıyor



Gazete Habertürk'ün haberine göre; Apo’nun avukatları aracılığıyla verdiği talimatlar, örnekleriyle toplandı ve İngilizce’ye çevrildi. Almanya ve İngiltere’de bu tür görüşmelerde suç unsuruna rastlanırsa, görüşmenin kesilmesi kuralı uygulanıyor.



Adalet ve Dışişleri bakanlıkları cezaevinden verdiği talimatlarla PKK’yı yönettiği gerekçesiyle Öcalan’ın görüşmelerine müdahale hakkı istiyor. Taleplerine uluslararası destek arayan iki bakanlık, Öcalan’ın İngilizce’ye çevirdiği siyasi mesajlarını ilgili kuruluşlara gönderecek



İmralı Cezaevi’ndeki Abdullah Öcalan’ın avukatları aracılığıyla ilettiği talimatlarla terör örgütünü yönetmesini engellemek üzere harekete geçen Adalet ve Dışişleri bakanlıkları özel bir çalışma başlattı. Çalışma kapsamında Öcalan’ın bugüne kadar örgüte ilettiği talimatlar 6 sayfalık bir rapora dönüştürüldü ve İngilizce’ye çevrildi. Adalet Bakanlığı, “Öcalan’ın avukatları aracılığıyla örgüte şifreli talimat verdiği görüşmeleri yarıda keserek; müdahale edebilme olanağı” istiyor. İşte çalışmanın ayrıntıları:





Diğer ülkeler:



Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Öcalan gibi terör hükümlüleri hakkında diğer ülkelerdeki uygulamalara ilişkin bir çalışma yaptı. Almanya ve İngiltere gibi ülkelerdeki açık görüşme sırasında, bir suç unsuruna rastlanması durumunda görüşme yarıda kesilebiliyor.





Şifreli mesaj veriliyor



Öcalan’ın avukatlarıyla görüşmeleri, konuşulanların duyulamayacağı ancak güvenlik nedeniyle görüşmenin izlenebileceği şekilde yapılıyor. Görüşmeler dinlense bile Öcalan avukatlarıyla şifreli konuşuyor veya Kürtçe mesajlar veriyor. Kürtçe’yi çok iyi bilen personele ihtiyaç duyuluyor.





Avukatlar tartışıyor



Öcalan yazılı metin yollayamıyor ama avukatları aracılığıyla istediği mesajı dışarı iletiyor. Bu kapsamda avukatlar hakkında 95 dosya açıldı. Bazı avukatların görüşmeye girmesi engellenirken, bazıları hakkında dava açıldı. Ancak bu da çözüm olmadı. Yetkililer sırada çok sayıda avukat olduğunu ifade ediyor.





Kardeşleri de devrede



Müebbetlik mahkûmlar kardeşleriyle görüşemiyordu. Ancak Danıştay ve Avrupa İşkencenin ve İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi kararlarından sonra Öcalan, kardeşleriyle de görüşmeye başladı. Mesaj akışı için yeni bir yol açıldı.





İşte verdiği talimatlat



Öcalan’ın İmralı’dan verdiği ve İngilizce’ye çevrilerek uluslararası kuruşlara iletilecek siyasi mesajlardan bazıları şöyle:



(Anayasa değişikliği sürecinde BDP’ye) Değişikliği desteklemeyin. Pazarlıkta olmayın.



(Yaz aylarına giriliyor, turizm bölgelerinde eylem olmasın, turistler zarar görmesin ifadesi) Yetkililer mesajın şifreli olduğunu, “Terör örgütünün eylemlerini turizm bölgelerine kaydırması” anlamına geldiğini değerlendiriyor.





AİHM’deki davası



AİHM’de Öcalan’ın kaldığı İmralı Cezaevi koşullarına ilişkin dava sürüyor. Öcalan’ın 12 kez hücre cezasına çarptırıldığını belirten avukatları, savunmalarında cezaevi koşullarına ilişkin şunları öne sürdü: “Güvenlik gerekçesiyle avukatları ve ailesiyle sınırlı olarak yapabildiği görüşmeler dışında başka hiç kimseyle, hiçbir şekilde ilişkiye geçememiştir. Müvekkilimiz hiçbir zaman telefon hakkını kullanamamıştır. 11 yıldır televizyon izleme hakkından yararlanamamaktadır, 11 yıldır bir kez bile ziyaretçileri ile açık görüş yapamamıştır, görüşmelerde Kürtçe konuşmasına izin verilmemiştir. Dışarıdan gelen mektuplar kendisine verilmediği gibi, dışarıya mektup göndermesine de izin verilmemektedir.“ Hükümetten AİHM’ye verilen cevapta iddialar yalanlandı, hücrenin uluslararası standartlara uygun olduğu ve haklarının ihlal edilmediği belirtildi.





Türkiye zor durumda kalmasın diye...



Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın böyle bir çalışma yapmasının nedeni Öcalan’ın avukatlarıyla yaptığı haftalık görüşmelerden kısa süre sonra mesajlarının terör örgütüne yakınlığıyla bilinen internet sitelerinde yayınlanması ve PKK’nın kanlı eylemlere kalkışması. Adalet Bakanlığı İmralı’da bir revizyona gidebilir ve Öcalan’ın, terör örgütüne mesaj gönderdiği görüşmelerini dinleyip, suç unsuruna rastladığında müdahale edebilir ancak yetkililer bunun Türkiye’yi uluslararası arenada güç duruma düşüreceğini belirtiyor. Öcalan’ın suç unsuru içeren görüşmeleri ancak avukatlar ayrıldıktan sonra tespit edilebiliyor ancak o zaman da iş işten geçmiş oluyor. Adalet Bakanlığı, bir taraftan bu konuda bazı önlemler almaya hazırlanırken, bir taraftan da haklılığını ortaya koyan tezlerini uluslararası kuruluşlara ve çeşitli Avrupa ülkelerinde muhataplarına anlatacak.









