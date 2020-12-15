Kira düzenlemesine ilişkin Bakan Kurum'dan açıklama

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla koronavirüs salgını nedeniyle yeni düzenlemelere geçerek yerel yönetimlerimizin iş yerleri dahil sahip olduğu taşınmazlarıyla ilgili kira ve benzeri düzenlemelerin şartlarına ilişkin genelgeyi 81 il valiliğimize gönderdik.

"Salgının ekonomik hayata etkisinin azaltılması amacıyla yerel yönetimlerimiz, bağlı kuruluşları ve şirketlerinin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlarının irtifak hakkı, kiralama ve benzeri kullanımıyla ilgili düzenlemeyi hayata geçirdik.

"Pandemi nedeniyle faaliyetleri azalan iş yerleri için idaremizce yapılacak değerlendirmeye göre, sözü edilen bedellerde indirime gidilebilecek ya da ödemede erteleme sağlanabilecek.

"Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerden bu süre içerisinde sözü edilen bedeller tahsil edilmeyecek, sözleşme süreleri uzatılabilecek ve yapılacak değerlendirmeler neticesinde sözleşmeler karşılıklı feshedilebilecek.

"Peşin ödeme yapan ancak iş kaybına veya ekonomik zarara uğrayan iş yerleri de pandemi süresince gerekli indirim, erteleme ve süre uzatımı hakkından yararlanabilecek."