-BAKANLIKTAN ''JAPONYA'YA GİTMEYİN'' ÇAĞRISI ANKARA (A.A) - 16.03.2011 - Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarının zorunlu olmadıkça Japonya'ya seyahatlerini ertelemeleri çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanlığından yapılan duyuruda, deprem ve tsunami felaketlerinden etkilenen Japonya'da halen doğal afetin etkilerinin devam ettiği kaydedildi. Duyuruda, "vatandaşların, Japonya'nın depremden etkilenen kuzey bölgesi ve Tokyo'nun da içinde yer aldığı Kanto bölgesi başta olmak üzere, tüm ülkedeki gelişmeleri yakından takip ederek müteyakkız olmaları, Tokyo Büyükelçiliği ve Japon makamlarının uyarılarını dikkate almaları" tavsiye edildi. Tokyo Büyükelçiliği web sitesine, "http://tokyo.be.mfa.gov.tr" adresinden ulaşılıyor.