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Bakanlıktan "IŞİD Ankara'da 30 çocuğu eğitiyor" iddiasına açıklama

Efkan Ala: Türkiye terör ve yabancı teröristlerle mücadelede en etkin faaliyet gösteren ülkedir

31 Ağustos 2016 10:42

 İçişleri Bakanı Efkan Ala, IŞİD'in Ankara'da kiraladığı bir evde yaşları 9 ile 17 arasında değişen 30 çocuğu eğittiği iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Ala, "Türkiye’de bir terör örgütünün okul denebilecek bir yeri yoktur" dedi.

Milliyet'ten Paşa Alyurt'un haberinde, 25’i kız 30 çocuğun ,örgüt üyelerinin kitabevi olarak bilinen binayı aylık 4 bin liraya kiraladığı iddia edilmişti.

Söz konusu iddia İçişleri Bakanı Efkan Ala tarafından yalanlandı. Efkan Ala, "Türkiye’de bir terör örgütünün okul denebilecek bir yeri yoktur. Türkiye terör ve yabancı teröristlerle mücadelede en etkin faaliyet gösteren ülkedir. Etkili bir mücadele yürütmektedir. 98 ülkeden 3790 kişiyi sınır dışı etmiştir Türkiye. DAEŞ'le mücadelede 5803 kişiyi, birkaç yıldır yürütülen çalışmalarda gözaltına alınmıştır 2 bin 200'ü yabancıdır" dedi.

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