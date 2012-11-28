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Sel felaketindeki ölümlerin soruşturulması için Bakanlık'tan onay bekleniyor!

Samsun'da 3 Temmuz'da aşırı yağışların ardından dere yataklarının taşması sonucu 13 kişi hayatını kaybettği olay için, bakanlıklardan soruşturma konusunda henüz izin yazısı gönderilmedi

28 Kasım 2012 21:38

Samsun'da geçen Temmuz ayında 13 kişinin ölümüne sebep olan sel felaketinden sonra inceleme başlatan Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükşehir Belediyesi, Canik Belediyesi ve Devlet Su İşleri hakkında soruşturma başlatılması için İçişleri ve Orman ve Su işleri Bakanlığı'ndan soruşturma izninin beklendiği bildirildi.

cnnturk.com'da yer alan habere göre, Samsun'un Canik İlçesi'nde 3 Temmuz gecesi aşırı yağışların ardından dere yataklarının taşması sonucu sel felaketi yaşandı. Dere yatağına yapılan TOKİ binalarının zemin katında yaşayan 5 vatandaş ile sel sularına kapılan 13 kişi hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı, inceleme başlatarak, gönderdiği bilirkişilerle olay yerinde araştırma yaptı.

Bilirkişi raporu tamamlanarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi.

Raporun ardından Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükşehir Belediyesi, Canik İlçe Belediyesi ve Devlet Su İşleri 7'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri hakkında soruşturma başlatmak için İçişleri ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na soruşturma izni verilmesim kapsamında yazı gönderdi.

Fakat bakanlıklardan soruşturma için henüz izin yazısının gönderilmediği bildirildi.

 

 

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