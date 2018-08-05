Bakanlıktan fayton tasarısı: Atlar en fazla 6 saat çalıştırılabilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelindeki fayton atlarıyla ilgili 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında hayvan refahı ile ilgili denetimlerde yol gösterici olması amacıyla bir taslak çalışma hazırladı. Yasa taslağına göre, atlar en fazla altı saat çalıştırılabilecek, iki saat arayla dinlendirilecek.

Milliyet’ten Aykut Yılmaz’ın haberine göre, taslakta şu maddelerin yer aldığı bildirildi:

Atlara günlük en az dört kilogram konsantre olmak üzere sekiz-10 kilogramlık yem hazırlanacak. Yemler hayvanın iş güçlerine, bireysel farklılıklarına ve sağlık durumlarına bağlı olarak artırılacak. Periyodik olarak yemlere vitamin ve mineral karışımları da eklenecek.

Hayvanlar, günde en fazla altı saat çalıştırılabilecek olup iki saat arayla dinlendirilecek. Sıcak havalarda çalışma saatleri daha da düşürülecek. Çalıştırılmak için bekleyen hayvanlar, gölgelikli ve sulukları olan yerlerde bekletilecek.

Bir hafta çalıştırılmış hayvan, bir tam gün izin yapacak şekilde dinlenmeye alınacak. Üç yaşından küçük hayvanlar kesinlikle çalıştırılamayacak.

Atlar gebeliklerinin üçte birlik dönemlerinde dinlenmeye alınacak. Doğumdan sonra da taylar, üç aylık olana kadar bu atlar çalıştırılmayacak.

Her at için en az üç metre genişliğinde padoklar hazırlanacak. Bu padoklarda bulunan yemlik ve suluklar, yerden dört metre yüksekliğe yerleştirilecek. Zemin, saman ve benzeri yumuşak altlıklarla doldurulacak.

Atların tırnak, ayak ve bacak sağlıklarının korunması amacıyla kauçuk nallar kullanılacak ve aynı zamanda atların genel muayeneleri düzenli aralıklarla veteriner hekim tarafından yapılacak.