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Bakanlıktan din dersi için eylem planı

AİHM, Türkiye’yi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’nin zorunlu okutulmasından ve içeriğinden dolayı mahkum etmişti

21 Haziran 2016 18:13

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan’ın soru önergesine verdiği yanıtta, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin zorunlu olarak okutulmasına ilişkin Türkiye’ye verdiği mahkumiyet kararlarının ardından “Eylem Planı” hazırladıklarını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, İstanbul Milletvekili Doğan’ın konuyla ilgili yazılı soru önergesini yanıtladı. Doğan, soru önergesinde AİHM’nin verdiği kararların gereğinin neden yerine getirilmediğini sormuştu.

AİHM, Mansur Yalçın ve diğerleri ile Hasan ve Eylem Zengin davalarında Türkiye’yi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’nin zorunlu okutulmasından ve içeriğinden dolayı mahkum etmişti. Karar uyarınca bu dersi zorunlu olmaktan çıkarması gereken Türkiye halen mevcut uygulamayı değiştirmedi.

Kararların gereğinin neden yerine getirilmediğini soran Doğan’a yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, söz konusu kararların gereğinin yerine getirilmesi için bir Eylem Planı hazırlandığını ve bu planın da Adalet Bakanlığı’na sunulduğunu belirtti. 

Yanıtta şöyle denildi:

“Adalet Bakanlığının son şeklini verdiği Eylem Planına göre; söz konusu AİHM kararının uygulaması geniş katılımlı bir değerlendirmeyi gerektirdiğinden, tavsiye niteliğinde karar alacak geniş katılımlı bir değerlendirmeyi gerektirdiğinden, tavsiye niteliğinde karar alacak geniş katılımlı bir çalışma grubu belirlenmiş olup Haziran ayında çalışmalarına başlayacaktır. Çalışma grubunun en geç 2016 yılının sonuna kadar çalışmalarını tamamlaması planlanmaktadır.

Bu bağlamda çalışma grubu üyeleri kurumsal bazda belirlenmiş olup Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda Başbakanlık, Adalet Bakanlığı, Dişişleri Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, farklı bilim dallarından (eğitim, sosyoloji, tarih, ilahiyat vb) akademisyenler ve tarafları temsil eden sivil toplum kuruluşlarından katılımcılar yer alacaktır.”

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