T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bakanlık'tan Deniz Feneri açıklaması

Adalet Bakanlığının, Deniz Feneri soruşturmasından alınan Ankara Cumhuriyet Savcısı Mehmet Tamöz ile ilgili...

29 Eylül 2011 03:00

T24 - Adalet Bakanlığının, Deniz Feneri soruşturmasından alınan Ankara Cumhuriyet Savcısı Mehmet Tamöz ile ilgili haberler üzerine yaptığı açıklamada, "Söz konusu görüşme, öne sürüldüğü gibi 2010’da değil, konunun kamuoyunda duyulmasından sonra 2011 yılında yapılmıştır. Bu şikayetlerin öncesinde Adalet Bakanının konuya ilişkin hiçbir bilgisi bulunmamaktadır" denildi. 

Görevden alınan Deniz Feneri savcısı Tamöz: Sadullah Ergin her şeyi biliyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "bugün bazı basın yayın organlarında yayımlanan, Ankara Cumhuriyet Savcısı Mehmet Tamöz’ün açıklamalarına ilişkin haberlerde, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile yapılan görüşme hakkında yanlış bilgilerin yer alması nedeniyle açıklama yapmaya gerek görüldüğü" belirtildi.  

Kamuoyuna yansıyan bir takım iddialar üzerine konuyla ilgili olarak savcılık makamından bilgi alındığı bildirilen açıklamada, şöyle denildi:

"Cumhuriyet Savcısı Mehmet Tamöz, konu hakkında, mahkeme kararı üzerindeki değişikliğin kendilerinin soruşturmaya dahil olmadan önceki süreçte gerçekleştiğini, bu işlemin sadece ’mahkeme kararını uygulayacak görevlilerin kafalarında karışıklığa yol açılmasın’ diye yapıldığını düşündüğünü dile getirmiştir.

Söz konusu görüşme, öne sürüldüğü gibi 2010’da değil, konunun kamuoyunda
duyulmasından sonra 2011 yılında yapılmıştır. Bu şikayetlerin öncesinde Adalet
Bakanının konuya ilişkin hiçbir bilgisi bulunmamaktadır.

Şüpheli avukatları tarafından savcılar hakkında yapılan şikayet başvuruları üzerine, söz konusu iddialar HSYK müfettişlerince incelenmiş ve mahkeme kararındaki bazı bölümlerin üzerinin kapatılarak mahkemenin kararına aykırı uygulamalrın yapıldığı tespit edilmiştir. Bunun üzerine HSYK tarafından gerekli adli ve idari süreç başlatılmıştır.

Adalet Bakanının bu süreçteki konumu, HSYK 2. Dairesi’nin vermiş olduğu inceleme ve gerekirse soruşturmaya geçilmesi talebine, Anayasa’nın 159. maddesine göre, HSYK Başkanı sıfatıyla ’olur’ vermekten ibarettir. Kaldı ki Adalet Bakanı, HSYK tarafından daha önce yapılan inceleme ve soruşturma taleplerinin tamamına HSYK Başkanı sıfatıyla ’olur’ vermiştir. Söz konusu ’olur’ da bunlardan sadece biridir.

Konu şu anda soruşturma-kovuşturma aşamasında olduğundan bu süreci etkileyecek beyan ve müdahalelerden uzak durulması önem taşımaktadır."



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24