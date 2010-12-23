-BAKANLIKTAN ÇİFTÇİYE 250 MİLYONLUK DESTEK ANKARA (A.A) - 23.12.2010 - Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, bugünden itibaren tarım destekleri kapsamında toplam 249 milyon 870 liralık nakit destek ödemesi yapacak. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu ödemelerin üreticilerin Ziraat Bankasındaki hesaplarına aktarılacağı bildirildi. Ödemeler kapsamında 153 bin 421 çiftçiye, hububat primi farkı olarak 220 milyon lira, 26 bin 811 çiftçiye de 14 milyon 445 bin lira tutarında sertifikalı tohumluk kullanımı için olmak üzere, toplam 234 milyon 445 bin liralık destek ödemesi yapılacak. Tarımsal Sigorta Desteği kapsamında verilecek 15 milyon 425 bin liralık ödemeyle birlikte çiftçilere yapılacak nakit ödemenin toplam tutarı 249 milyon 870 bin liraya ulaşmış olacak. Böylece her iki destek kapsamında toplam 180 bin 232 çiftçiye destek ödemesi yapılmış olacak.