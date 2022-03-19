Bakanlıktan "Çanakkale Köprüsü'nde kamu zararı" haberlerine yanıt

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, sözleşmedeki teslim tarihi nedeniyle kamunun Çanakkale Köprüsü üzerinden 395.847.000 avro zarara uğratıldığı iddiasına yanıt verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapım ve işletme süresinin (toplam 16 yıl 6 ay 12 gün) hiçbir şekilde değişmeyeceği ve projenin erken bitirilmesi durumunda ortaya çıkacak sürenin, işletme süresine dahil edileceğinin sözleşmede yer aldığı bildirilerek, "Sözleşmedeki bu hükümle, yüklenicinin projeyi erken bitirmesi teşvik edilmesi sayesinde, açılışın öngörülenden 1,5 yıl erkene alınması mümkün olmuş, böylece 622,5 milyon euro tasarruf sağlanmıştır" ifadesi kullanıldı.

"Fiili açılış tarihi öne çekildiği halde, kamuya devir tarihi öne çekilmiyor!"

CHP milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, "Görevli Şirkete yapılacak garanti ödeme tutarlarının bir sözleşme oyunuyla 395.847.000 Euro artırıldığını tespit ettik. Uygulama sözleşmesindeki bir madde oyunuyla, köprünün kamuya devri için sözleşme süresi sonu olarak 28.05.2034 tarihi belirlendiği için köprünün fiili açılış tarihi öne çekildiği halde, kamuya devir tarihi öne çekilmiyor!" açıklamasında bulunmuştu.