-Bakanlıktan "Turistler dövüldü" iddiasına inceleme MOSKOVA (A.A) - 18.08.2011 - Rus basınında Side'deki 5 yıldızlı bir otelde Rus turistlerin dövüldüğüne dair haberlerle Türkiye'deki turizm sektörüne yönelik eleştiriler devam ederken, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da iddiaları incelemek için otelde inceleme yapacağı bildirildi. Türkiye'nin Moskova Kültür ve Turizm Müşaviri Celal Kılıç, AA'ya yaptığı açıklamada, Savcılığın olayla ilgili başlattığı soruşturmanın devam ettiğini belirterek, kendilerinin de bakanlık olarak olayın meydana geldiği iddia edilen otelde denetleme ve inceleme yapacaklarını söyledi. Kılıç, bu tür olayların tekrarlanmaması için hem Savcılığın, hem de Bakanlığın olayın üzerinde titizlikle durduğunu ve bunu da hem Rus karşıtlarına, hem de Rus medyasına aktardıklarını ifade ederek, "Rus kamuoyuna bu olaydan duyduğumuz üzüntüyü dile getirdik. Ancak bunun münferit bir olay olduğunu ve dünyanın her yerinde yaşanabileceğini, dolayısıyla dünyanın her yerinde meydana gelebilecek bu münferit olayın Türkiye'deki turizmi karalama aracı olarak kullanılmasından duyduğumuz üzüntüyü de vurguladık" dedi. Rusya'nın resmi gazetesi sayılan "Rossiyskaya Gazeta" da konuyla ilgili haberinde, Side'deki otelde bulunan Rus kadın turistlerden birinin otel lobisinde teyp dinlemesi yüzünden otel sahibinin oğlunun saldırısına uğradığı ileri sürülerek, bu olayın ardından otel personeli ile otelde kalan Rus turistler arasında kavga çıktığı kaydedildi. Haberde, olay yerine gelen polisin gözaltına aldığı Rus vatandaşlarının ifadelerini aldıktan sonra serbest bıraktığı belirtilerek, Rusya Federal Turizm Kurumunun da (Rosturizm) konuyu yakından takip ettiği vurgulandı. Rosturizm sözcüsü Oleg Moseev, gazeteye yaptığı açıklamada, "Öncelikle olayın içeriğinin araştırılması çok önemli. Türkiye'de polisin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığıyla irtibat halindeyiz. Onlar olayın başlamasına neden olarak ellerinde daha değişik bilgiler bulunduğunu kaydettiler. Türkiye'deki konsolosluk kavgayla ilgili her şeyi inceliyor" dedi. Moseev, Rus vatandaşlarının şikayetçi olmasından dolayı konuyla ilgili dava açıldığını kaydetti.